Не смотрел, но обсуждаю: как Путин пожурил Дзюбу

Спортивные журналисты — люди везучие, ведь для них ежегодные многочасовые истории с вопросами Владимиру Путину не представляют такой важности, как для журналистов из других сфер. Спорт обычно на таких мероприятиях почти не трогают, а если и трогают, то немного и аккуратно, без скандалов. Сегодняшняя пресс-конференция — не исключение, вопрос был всего один, зато какой. Не самый очевидный, мягко говоря.

Телеканал «Матч ТВ» на правах крупного федерального медиа получил возможность задать вопрос, и их сотрудники не нашли ничего лучшего, чем вспомнить про Дзюбу. Разумеется, не про то, как он играет в футбол, а про видео, о котором знает почти вся Россия. Оно настолько хорошо известно, что даже лишний раз рассказывать, чем на нём занимается Артём необязательно. И вот, что сказал об этом Путин.

Я это видео не смотрел. Пускай сам разбирается со своими связями, со своими личными делами, но влезать в личную жизнь, конечно, это недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет, и для публичных людей, а он всё-таки человек публичный, это было неизбежно. Для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет, — заявил президент России на пресс-конференции.

Артём Дзюба Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Можно сказать, что он дал Артёму совет. «Это будет хорошим уроком» означает примерно: больше так не делай, извлеки из этого урок. При этом он поддержал мнение большинства (хотя это не точно), что отстранять за такое от игр за сборную или применять какие-то ещё спортивные санкции к Дзюбе не нужно, ведь на профессиональных качествах-то дело, которым он занимался на видео, едва ли сказывается.

Во всей этой истории вопросов больше всего к «Матч ТВ»: ребята, вам действительно больше нечего было спросить? Российский спорт разве не находится на грани катастрофы в связи с очередным отстранением сборной от Олимпиады? Разве у нас нет проблем в биатлоне и футболе? Разве нет успехов в теннисе и фигурном катании? Всё это есть, но для обсуждения с президентом не нашлось более важной темы, чем самоудовлетворение Дзюбы.

Эта тема давно уже сошла со страниц новостных порталов, но из-за цитаты Путина ей придётся туда временно вернуться. Ответ был обыкновенный, не сенсационный, но и не слишком пустой. Важно не его содержание, а сам факт, что президент об этом говорит. Вряд ли даже в самых странных фантазиях Артём мог представить, что это его действие, будет обсуждать лично Путин.

А «Матч ТВ» сделал себе не лучший пиар. Если они считают, что любой пиар — это хорошо, то сегодня для них праздник. Ведь про их канал заговорил даже Рамзан Кадыров.

Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт, — написал глава ЧР в Telegram-канале, сопроводив пост смеющимся смайликом.

Это лишь одна реакция на журналистскую работу «Матч ТВ» из сотен. Ребята заставили о себе говорить. Большинство их критикует. Возможно, вполне справедливо. Но это забудется, как и то видео, о котором они спрашивали президента.

Главное в этом всём, что Дзюба не обижается на троллинг и спокойно продолжает играть в футбол. Вчерашний гол «Спартаку» — подтверждение тому, что вся эта история раззадорила его и сделала сильнее. За него сейчас можно только порадоваться.