В провальной игре против турок удивил Черчесов

В пятом туре группового этапа Лиги наций сборная России по футболу не смогла одолеть национальную команду Турции — подопечные Станислава Черчесова проиграли со счётом 2:3. Очередное неудачное с позиции результата выступление сборной спровоцировало новую волну недовольства. Но зря болельщики и некоторые эксперты критикуют национальную команду. В матче против турок подопечные Черчесова смотрелись очень прилично, а главный наставник команды так вообще удивил интересными и неожиданными решениями в Стамбуле. Главные аргументы за сборную Россию — в материале NEWS.ru.

Эмоциональный фон вокруг сборной России сейчас не самый приятный. Оно и понятно. Национальная команда в пяти матчах кряду не может выиграть, причём в противостояниях не с самыми грозными соперниками (сборные Швеции, Турции, Венгрии и Молдавии). Нынешнее положение дел очень сильно напоминает события двухлетней давности, когда сборная Черчесова перед домашним чемпионатом мира имела ужасающую статистику из семи матчей без побед. Тогда все кому не лень ругали Станислава Черчесова, и только сверхфартовый домашний турнир изменил отношение к сборной во главе с её наставником. Теперь всё возвращается на круги своя. Национальную команду снова со всех сторон критикуют, и больше всего достаётся, естественно, тренеру. Так заведено: результат в первую очередь спрашивается с наставника.

Конечно, тренерские решения Черчесова не всегда вызывают однозначные впечатления. Многие и по сей день в штыки воспринимают его упрямство или упорство (кому что ближе) в отношении целого ряда вопросов: невызов на ноябрьский цикл международных матчей Артёма Дзюбы из-за интимного ролика, принципиальная позиция по Матвею Сафонову, симпатия к определённой группе футболистов. И это мы ещё не сказали про тактические решения Черчесова, которые вызывают не меньшую дискуссию в информационном пространстве. Корень недовольств и возмущения понятен, и во многих случаях даже оправдан. Однако матч со сборной Турции — это всё-таки исключение из правил. За игру в Стамбуле как футболисты сборной, так и сам Станислав Черчесов заслужили похвалу.

Михаил Шапаев/rfs.ru

Давайте для начала постараемся вспомнить хотя бы один матч за последнее время, в котором сборная России, уступая да ещё играя в меньшинстве, не просто не «поплыла», а дала бой сопернику. Вспомнили? Скорее всего, нет. После товарищеской игры со сборной Молдавии (состоялась 12 ноября), вообще могло возникнуть ощущение, что характер и морально-волевые качества — это история не про национальную команду нашей страны. Но не тут-то было. В Стамбуле парни бились до конца. Вернуться в игру в меньшинстве, когда на табло горит 1:3, не самая простая задачка, но им это почти удалось. Мало того что сократили отставание (на 57-й минуте забил Далер Кузяев), так ещё и создали массу моментов. Жаль, что подкачала реализация. Но, по крайней мере, мы теперь знаем, что игроки сборной России умеют дожимать и проявлять характер в сложных ситуациях. Это уже неплохо.

Второй момент. В игре против турок удивил Станислав Черчесов. Хоть изначальный подбор игроков на матч был достаточно привычным (Гильерме — в воротах, Кудряшов и Семёнов — в защите — всё, как мы любим), однако была в стартовом составе деталь, которая сразу же привлекла внимание (нет, мы не об Антоне Заболотном). Неожиданным образом Далер Кузяев оказался на позиции правого латераля. Подобный тактический ход со стороны Черчесова выстрелил на все 100 процентов. Вся острота у ворот соперников в основном возникала с фланга Кузяева (навес на Заболотного — Кузяев, голевая передача — Кузяев, гол — Кузяев). Турки откровенно (особенно на первых минутах матча) не знали, что противопоставить российскому полузащитнику. Неудивительно, что в итоге именно Далер стал лучшим игроком матча от сборной России (по статистике Instat). Его выход на поле в таком амплуа — это самое удачное решение Черчесова в стамбульском противостоянии.

Впрочем, по ходу встречи наставник сборной России вносил не менее важные и удачные корректировки. Когда команда после двух пропущенных мячей начала «гореть», Черчесов быстро среагировал на ситуацию. На 37-й минуте он провёл замену: на поле вместо Дениса Черышева вышел Вячеслав Караваев. Автор первого гола к середине тайма стал всё чаще ошибаться. Его потери мяча дважды приводили к опасным эпизодам у ворот Маринато Гильерме. Поэтому Денис небезосновательно оказался на скамейке запасных (возможно, его нужно было посадить даже чуть раньше). А вышедший вместо него Караваев не только привнёс надёжность в ряды сборной, но и по многим показателям вырвался в лидеры встречи с турками. На его счету: голевая, два созданных голевых момента и один незабитый.

Михаил Шапаев/rfs.ru

Также Черчесов не прогадал, выпустив Антона Миранчука. Полузащитник «Локомотива» определённо оживил игру сборной в концовке встречи. Опасными моментами футболист не отметился, но зато за 24 минуты совершил 15 передач с точностью 87% и 7 раз вступал в единоборства (71% выигранных) — отличные показатели.

Конечно, болельщики очень хотели увидеть на поле Александра Соболева, но футболист не появился ни в стартовом составе, ни по ходу встречи на поле, что очень возмутило многих. Однако причины для этого были весомые.

В стартовом составе появился Антон Заболотный, который не выступал за сборную с ноября 2018 года. Почему возможность начать матч с первых минут дали именно ему? Дело в том, что команда Черчесова сделала акцент на прессинг. Заболотный — идеально подходил под изначальный план сборной России, но потом последовали удаления, пропущенные мячи, что в корне перевернули ситуацию. 10-й номер, который в стартовые минуты был очень активен, стал сдавать позиции к концовке встречи, что привело к замене. Однако выйти вместо Заболотного Соболев не мог. Черчесову нужен был более мобильный и динамичный игрок в передней линии. Таковым как раз является Александр Ерохин, на него в итоге и пал выбор. Поэтому предъявлять тренеру за отсутствие Соболева тоже не совсем корректно.

Да, все меры, предпринятые Черчесовым, не принесли в итоге желаемого результата. Однако результат не всегда является отражением того, что происходит на поле. В Турции мы увидели, как тренер, начиная с конца первого тайма, реагировал на происходящее вокруг, как пытался на скорую руку перекроить изначальный (очень удачный) план на игру, как в целом хорошо угадывал с заменами, как игроки адаптировались к сложившимся непростым обстоятельствам. Конечно, удачные замены и характер, который проявили футболисты сборной, — это не предел мечтаний. Мы всегда хотим большего и лучшего. Однако бросаться в крайности — тоже не выход из ситуации. У сборной России не всё потеряно, и матч с Турцией является важным тому подтверждением.