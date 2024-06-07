«Не разделяем наши народы»: что говорят белорусы о матчах с РФ и россиянах

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Игроки сборной России

С февраля 2022 года сборные Белоруссии по многим видам спорта и индивидуальные атлеты, как и россияне, не могут принимать участие во многих международных соревнованиях. Чтобы пройти отбор на Олимпиаду, им приходится соблюдать жесткие требования Международного олимпийского комитета. Сборной Белоруссии по футболу повезло гораздо больше: команда продолжает участвовать в международных турнирах. NEWS.ru спросил белорусов об их отношении к спортивным санкциям и соревнованиям с россиянами перед товарищеским матчем в Минске.

Когда улучшится ситуация для белорусских спортсменов

Таксист по имени Владимир считает, что в сложившейся ситуации с выступлением белорусов на международном уровне от них самих ничего не зависит.

«Раз пока это невозможно, остается соревноваться с россиянами, это намного лучше, чем вообще не соревноваться. Жаль, что в Минск сейчас не приезжают великие футбольные команды, великие спортсмены, потому что для города это всегда событие, но когда-то все это вернется. Когда именно? Думаю, после окончания СВО все станет постепенно улучшаться. Но и сейчас в некоторых видах спорта белорусы потихоньку возвращаются на мировые турниры. Насколько я знаю, россияне тоже», — отметил Владимир в разговоре с NEWS.ru.

«Мы ждем возвращения на Олимпиады»

Болельщик по имени Александр, с которым удалось поговорить около минского стадиона «Динамо», где состоялся товарищеский матч Белоруссии и России, также мужественно принимает сложившиеся обстоятельства.

«Ситуация мне не нравится, мы все ждем возвращения на Олимпиады и чемпионаты мира под своим флагом. Думаю, как и вы. Но футбольный матч с Россией — это интересно само по себе, это большое событие, у нас такого футбола тут сейчас не бывает. Когда соревноваться не с кем, россияне — лучшие соперники из возможных», — сказал Александр.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России

«Надеюсь, что скоро заграничные чиновники перестанут сходить с ума»

Продавщица Алена, торгующая у стадиона атрибутикой, призналась, что не очень любит футбол.

«Мы всегда рады россиянам. Они и так стали чаще приезжать к нам в гости, а тут еще и такой классный повод появился из-за футбола. Торговля идет хорошо.

Что касается нашего отстранения, хорошо, что футбол почти не тронули. Матчей в Минске нам все-таки не хватает. А вот мой любимый биатлон — это вообще беда. Только с россиянами и соревнуемся. Конечно, здорово, что такие старты есть, но я слежу за ними не так, как за Кубком или чемпионатом мира. Очень надеюсь, что скоро заграничные чиновники перестанут сходить с ума и позволят и нам, и вам нормально соревноваться», — подчеркнула Алена.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Зачем нам эти Бахи»

Болельщик по имени Николай пришел на стадион «Динамо» с супругой, и они оба отметили в разговоре с NEWS.ru, что рады россиянам.

«Россияне для нас братья! Мы вообще не разделяем наши народы, сколько лет жили вместе. Футбол? Для нас это праздник. Да, мы часто играем с россиянами в хоккей, биатлон и другие виды спорта, но футбола у нас давно не было! Конечно, Россия победит, но надеемся, что матч хотя бы будет интересным, наши не сильно опозорятся», — сказал Николай.

Супруги добавили, что не ждут предстоящих Игр в Париже, так как, по их мнению, олимпийское движение во главе с нынешним руководством себя полностью дискредитировало.

«Надо создавать свое олимпийское движение! Зачем нам эти Бахи и остальные чиновники с гнильцой, мы сами можем устраивать соревнования мирового уровня», — добавил болельщик.

Что известно о матче сборных РФ и Белоруссии

Сборным России и Белоруссии тяжело проводить домашние матчи. Белорусам нельзя устраивать официальные встречи у себя дома, а россиянам трудно пригласить другие команды на товарищеские игры к себе.

Глава РФС Александр Дюков в интервью «Спорт-Экспрессу» отметил, российская сторона решила поддержать белорусов, поэтому согласилась на товарищеский матч в Минске.

«Минск находится не так далеко, это хорошая возможность для наших болельщиков съездить в Минск — прекрасный, красивый и чистый город. Считаю правильным решением поддержать белорусских партнеров и белорусский футбол, дать возможность россиянам посетить прекрасную страну», — заявил Дюков.

На минском стадионе «Динамо» продавалось пиво. За час до игры российские и белорусские болельщики стояли в очереди за слабоалкогольным напитком. В России пока продажа пива на стадионах запрещена, однако в 2023 году обсуждалась инициатива по отмене этого правила.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России

Что сказал об отстранении Белоруссии президент УЕФА

В апреле этого года президенту УЕФА Александру Чеферину задали вопрос, почему Россию исключили из международных турниров, а Белоруссия продолжает выступать. Портал Info Libre процитировал ответ функционера.

«Ни один политик не будет говорить нам что делать, и мы не будем слушать ни одного политика. Я против бойкотов, мне не нравятся запреты. Что касается Белоруссии, нам написали несколько политиков, которые говорили, что нужно отстранить тех, кто помогает России. В ответ я задаю вопрос: должны ли мы отстранять те страны, которые продолжают покупать у России газ?» — задался вопросом Чеферин.

Читайте также:

Адвокат объяснил, что нужно сделать Сафонову для свободного выезда из РФ

Перехода в ПСЖ не будет? Лучшего вратаря РФ Сафонова не выпускают из страны

Baza: российскому футболисту запретили вылетать во Францию

«Набегались хорошо»: Хлестов о памятной победе сборной России над Францией

«Мы никого не боялись». Мостовой о легендарном матче России и Франции