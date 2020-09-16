Не пожалели «Родину»: «Спартак» не оставил шансов клубу ПФЛ в Кубке России

NEWS.ru — о матче, в котором состоялся полноценный дебют спартаковских новичков Александра Кокорина и Остона Урунова, но среди главных действующих лиц поединка оказался лишь один из них.

Кокорин, Кутепов и Урунов — в стартовом составе

Элитный групповой раунд — так теперь называется стадия обновлённого Кубка России, с которой начинают участие в турнире клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Причём не все команды, а только те, которые не получили в текущем сезоне счастливую возможность засветиться в еврокубках. Московский «Спартак» нынче как раз оказался в ряду тех неудачников, которым выход на европейскую футбольную сцену закрыт до следующей осени. А потому пришлось знакомиться с первым соперником по Кубку России — клубом «Родина».

Название у столичной команды, безусловно, громкое, даже пафосное, а вот статус — более чем скромный. Столичная «Родина» выступает в одной из зон третьего по рангу дивизиона — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Правда, парочка примечательных персон в составе этой команды имеется. В ней ещё «пылит» полузащитник Александр Павленко, в своё время немало сезонов проведший за «Спартак» и постоянно скитавшийся по арендам в других клубах. А главным тренером «Родины» является Денис Лактионов — один из первых отечественных легионеров, выступавших в 90-х в экзотическом южнокорейском чемпионате.

Впрочем, в заявку на кубковый поединок с «красно-белыми» Павленко не попал, а потому внимание болельщиков практически полностью сосредоточилось на «Спартаке», который, кстати, выступил на сей раз в роли гостя на домашней «Открытие Арене». Дело в том, что в элитном групповом раунде Кубка клубы Премьер-лиги все матчи с младшими по рангу соперниками должны проводить на выезде, однако стадион «Родины» не был готов принять столь значимого гостя. Поэтому по обоюдному согласию команды договорились провести игру на спартаковской арене в Тушино.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наставник «красно-белых» Доменико Тедеско не только на словах выразил своё уважение ко второму по рангу турниру российского футбола: на матч против заведомо более слабого соперника вышел практически основной состав. Не было в заявке лишь Самюэля Жиго, которого в центре обороны заменил Илья Кутепов (не намёк ли тем скептикам, которые не видят у этого защитника будущего в «Спартаке»?), а Наиль Умяров, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе остались в запасе.

При этом Тедеско остался верен привычной схеме с тремя защитниками. Причём любопытно, что роль центрального из этого трио в отсутствие Жиго досталось молодому Павлу Маслову, тогда как Кутепов и Георгий Джикия расположились соответственно правее и левее.

И, наконец, главное: в стартовом составе «красно-белых» впервые появились оба недавних новобранца команды — Александр Кокорин и Остон Урунов. Узбекскому полузащитнику Тедеско отвёл роль второго опорного хавбека в связке с Алексом Кралом. Ну а Кокорин ожидаемо составил тандем нападающих с Александром Соболевым.

«Пятёрочка» от «красно-белых» и звёздный час Магомедхабиба

Откровенно говоря, весь первый тайм по игре никак нельзя было сказать, что встречаются клубы, как принято говорить, из разных весовых категорий. Возможно, «красно-белых» сбивал с должного настроя тот факт, что формула элитного группового раунда Кубка не подразумевает вылет после первого же поражения: в каждом мини-турнире участвуют по три команды, и даже в случае неудачи будет шанс поправить дела во встрече с третьим участником группы. Таковым для «Спартака» и «Родины» стал красноярский «Енисей» из Футбольной национальной лиги. Но в любом случае откладывать решение вопроса выхода в следующую стадию турнира до поездки в Сибирь — занятие малоперспективное.

Тем не менее заставить себя «не полюбить «Родину» у игроков «Спартака» не поучалось добрых полчаса игрового времени. «Расслабон» чуть не обернулся голом в ворота Александра Максименко уже на второй минуте, когда соперник едва не использовал розыгрыш штрафного удара. И в дальнейшем подопечным Тедеско явно не доставало скорости и куража, чтобы преодолеть оборону «Родины».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кокорин и Урунов до перерыва выглядели старательными, но не более того. И всё же «красно-белые» не позволили сопернику удержать «почётную ничью» по итогам первого тайма. Соболев, до того момента ничем себя не проявлявший, удачно открылся под прострел Романа Зобнина с правого фланга и в касание отправил мяч в ворота.

Наверное, для игроков клуба ПФЛ и минимальное поражение от «Спартака» на его стадионе по итогам 45 минут игры тоже было большим достижением. Действительно, когда ещё придётся сыграть в таком матче и при таком антураже?

Ну а во второй половине случилось то, что и должно было произойти. Чуть прибавив в движении, «Спартак» легко реализовал своё громадное преимущество в классе. В ворота «Родины» влетели ещё четыре мяча, автором одного из которых стал Урунов. Остон «включил» свой фирменный дриблинг и неотразимо пробил в нижний угол из-за пределов штрафной площади. А вот Кокорин забить свой первый мяч за «красно-белых» как ни старался, так и не смог. И в середине второго тайма был заменён.

У игроков «Родины» тоже случился свой маленький праздник. В промежутке между голами Урунова, Соболева, Зобнина и вышедшего на замену Понсе они сумели распечатать ворота Максименко. Магомедхабиб Абдусаламов сделал всё мастерски: обыграл на левом фланге защитника и сильным обводящим ударом попал в дальний угол ворот. Такое точно запоминается на всю жизнь!

Главный же итог этого поединка в том, что «Спартак» получил возможность посредством уверенной победы над скромным соперником побыстрее забыть о болезненном поражении в столичном дерби с ЦСКА, которое лишило его лидерства в чемпионате РПЛ. И хорошенько размялся перед матчем очередного тура Премьер-лиги против «Рубина» в Казани.