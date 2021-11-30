«Не понимаю этот мир»: чемпион мира удивился вручению «Золото мяча» Месси

Чемпион мира и Европы по футболу, экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус выразил мнение, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не заслужил получить «Золотой мяч» в 2021 году. Как он заявил Sky Deutschland, награда должна была достаться форварду «Баварии» Роберту Левандовски.

Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир. При всём уважении к Лионелю Месси и всем другим замечательным номинированным игрокам. Никто не заслужил бы этого так, как Левандовски. France Football не присудил ему приз и в прошлом году, взять хотя бы все титулы, которые Роберт выиграл с «Баварией» в 2020 году, — он уже непревзойдённый, — сказал Маттеус.

По его словам, даже если говорить исключительно об успехах футболиста в 2021 году, Левандовски всё равно опережает Месси. Маттеус напомнил, что Роберт побил 100-летний рекорд Герда Мюллера, забив более 40 мячей за сезон в Бундеслиге. При этом Лотар отметил, что хоть Месси и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, в ПСЖ смотрится «бледно».

Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» и в статусе свободного агента подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». За новую команду он провёл 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча, отдал три передачи.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим футболистом мира 2021 года. Аргентинец в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которую вручает французский журнал France Football.