«Не избалованы кальянами»: в Госдуме высказались об обновлённой сборной

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru поделился впечатлениями от матча Россия — Хорватия, который прошёл в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина на своём поле сыграла вничью с «шашечными».

Хорватская команда является одной из ведущих в Европе. Поэтому ничья для молодой и обновлённой команды России с таким соперником — это очень хороший результат. Мы увидели другой футбол, у ребят совершенно другая мотивация. Если всё правильно будет развиваться, команда будет показывать результат, за который нам не будет стыдно. Сейчас играют молодые ребята, которые замотивированы на победу, а не на финансовый результат, — сказал Свищёв в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также Свищёв отреагировал на дебют Арсена Захаряна в сборной России. Футболист «Динамо» стал самым молодым полевым игроком в истории национальной команды.

На таких ребят и нужно делать ставку. Надо выпускать молодёжь, не бояться этого. Карпин сам достаточно молодой тренер. Молодой тренер и молодая команда — они должны дать результат. Они не избалованы кальянами, бильярдами. Ребята действительно играют на своё имя, на имя клуба и страны, — добавил он.

По мнению депутата, нет ничего страшного в том, что нападающий Фёдор Смолов не появился в игре с хорватами на поле.

Надо полностью довериться тренеру. Он знает, что делает. Он видит состояние. Хорошо, что Смолов был вызван в сборную, но если его не вывели на поле, значит, так надо. Карпин знает физическое и эмоциональное состояние каждого. Он поступил правильно. Результат ведь налицо, — заключил Свищёв.

После четырёх туров отборочного турнира команда Карпина располагается на второй строчке группы H с семью очками в запасе. Следующий матч сборная России проведёт против команды Кипра. Матч состоится 4 сентября.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на отсутствие Фёдора Смолова в матче с Хорватией.