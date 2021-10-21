Не хватило сил: «Локомотив» уступил «Галатасараю» на последних минутах

В четверг, 21 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» принимал на «РЖД Арене» турецкий «Галатасарай». Из-за ковидных ограничений на матче смогли присутствовать 8100 зрителей. Перед игрой болельщики увидели торжественное вручение серебряной медали за сезон-2019/20 бывшему главному тренеру «Локомотива» и легенде клуба Юрию Сёмину.

Зарядившись положительными эмоциями, футболисты московской команды здорово начали матч и владели территориальным преимуществом. Особенно хорошо получался прессинг на чужой половине поля, но реальных угроз воротам голкипера «Галатасарая» Фернандо Муслеры всё-таки не было.

Во втором тайме игра изменилась: высокоскоростная игра в первой половине встречи сказалась на «железнодорожниках». Сил оставалось всё меньше, а из-за большого количества травм новому главному тренеру «Локомотива» Маркусу Гиздолю особо некем было освежить игру. «Галатасарай» перехватил инициативу и в конце матча забил гол благодаря точному удару Керема Актюркоглу. Итоговый счёт — 1:0 в пользу турецкой команды, которая возглавила группу E, а «Локомотив» пока идёт на последней, четвёртой, позиции. Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.