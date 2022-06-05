Не буду извиняться за победу: Бэйл о матче со сборной Украины Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что не будет извиняться в случае победы над Украиной

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гарет Бэйл

Капитан сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл поделился ожиданиями от решающего матча плей-офф квалификации чемпионата мира — 2022 против Украины, сообщает Sky Sports. По словам футболиста, его команда не будет приносить извинения в случае победы.

Это футбол, это соревнование, на которое мы тоже хотим попасть. Мы понимаем, насколько важно Украине добиться успеха в матче, но мы хотим выйти на ЧМ-2022. Это не потому что мы злые. Это ради нашей страны и ради наших фанатов, — заявил Бэйл.

Встреча Уэльса с Украиной пройдёт 5 июня и начнётся в 19:00 по московскому времени. Победитель игры получит право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.

1 июня Бэйл объявил об уходе из мадридского «Реала». Валлиец выступал за клуб с 2013 года.