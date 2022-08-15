Названы варианты продолжения карьеры Дзюбы Дзюба может перейти в «Рубин», уехать в Европу или в один из арабских клубов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба

Бывший форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России Артем Дзюба может перейти в клуб из арабской страны, сообщает Metaratings.ru. Также сохраняется вариант с «Рубином».

Отмечается, что 33-летний форвард определится с клубом в течение следующих двух недель. Возможно, это произойдет по итогам квалификационных раундов еврокубков — в этом случае будет ясно, есть ли у Дзюбы вариант с клубом из Европы. Сам нападающий изъявлял желание играть в еврокубках.

Помимо этого, у Дзюбы есть возможность перейти в «Рубин», в котором он тренировался ранее. Команда Леонида Слуцкого сейчас выступает в Первой лиге (ФНЛ). Также Дзюбой интересуется неназванный клуб из арабской страны.

Дзюба в мае покинул «Зенит». Сейчас он находится в статусе свободного агента. В составе санкт-петербургского клуба Дзюба стал четырехкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошлом сезоне форвард провел за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге и забил 11 мячей.