Названы стартовые составы сборных России и Сербии на матч Лиги наций

https://static.news.ru/photo/8c5cf3d0-ee13-11ea-bf47-fa163e074e61_660.jpg Антон Шунин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поединок первого тура Лиги наций между сборными России и Сербии по футболу состоится в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Жирков, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев, Дзюба.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Ни. Максимович, Павлович, Лазович, Костич, Не. Максимович, Гудель, Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что у россиян есть две основные модели игры: с тремя центральными защитниками для топ-соперников и с двумя защитниками для матчей, где команда планирует доминировать, владея мячом и территорией. Черчесов подчеркнул, что ждёт от своих подопечных качественной игры.

NEWS.ru писал, что российские футболисты перед матчем Лиги наций сдали тесты на коронавирус. Ни один из них не показал положительного результата. Это уже второе тестирование национальной команды, которое проводится согласно требованиям УЕФА.