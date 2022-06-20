Названы гонорары российских футбольных судей в прошедшем сезоне Сергей Карасёв заработал больше остальных российских судей в прошедшем сезоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Карасёв

Российский футбольный судья Сергей Карасёв заработал больше остальных своих коллег в сезоне-2021/22. По информации Metaratings.ru, его гонорар за работу на матчах в Российской премьер-лиге и в еврокубках составил 6,2 млн рублей.

Здесь учитываются и €5,5 тысячи за игру плей-офф Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной», гонорар за которую ещё не переведён.

Суммарные доходы Сергея Иванова составили около 3,9 млн рублей, Кирилла Левникова — 3,4 млн рублей, Виталия Мешкова — 3 млн, Владислава Безбородова — 2,77 млн.

Если рассматривать только средства за работу на матчах внутри страны, лидером является Левников — 2,88 млн рублей, далее идут Иванов (2,78 млн), Безбородов (2,77 млн), Мешков (2,75 млн) и Карасёв (2,55 млн).

Также отмечается, что в прошедшем сезоне российские арбитры получали по 100 тысяч рублей за матч в РПЛ, при этом со следующего сезона гонорар возрастёт на 74%.

Ранее Карасёв высказался об инициативе «Спартака» по привлечению на матч за Суперкубок против «Зенита» иностранного судьи. По его словам, в РФ много своих высококлассных рефери. Он также отметил, что пригласить иностранного рефери на Суперкубок из-за логистических проблем будет очень сложно.