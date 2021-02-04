Названы главные проблемы российского футбола

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко подвёл итоги внеочередной конференции Российского футбольного союза и назвал главные проблемы футбола на сегодняшний день.
Перед российским профессиональным футболом стоит вопрос выживания, потому что мы видим каждый год закрываются клубы. Если вы говорите о «Локомотиве», то не знаю, буду ли играть с «Тамбовом» 21-го февраля или не буду. С другой стороны, вопрос, который очень тяжело идёт — создание базы, чтобы клубы начали самостоятельно зарабатывать, и это вопрос, который должны решать сами клубы, и это развитие профессиональных лиг, — сказал Леонченко журналистам после внеочередной конференции РФС.
Ранее в четверг, как писал NEWS.ru, Александр Дюков был переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Также Конференция РФС единогласно проголосовала за единый список кандидатов в исполком организации, куда вошли председатель судейского комитета РФС Хачатурянц и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв. Автоматически в состав исполкома вошёл Александр Дюков. По его словам, детей нужно приобщать к футболу с двухлетнего возраста.