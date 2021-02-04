Названы главные проблемы российского футбола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборная России по футболу в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) к 2030 году должна войти в топ-10 сильнейших команд мира, говорится в инфографике, которая была показана на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС).

Глава РФС Александр Дюков заявил на конференции, что за прошедший двухлетний период сборная отобралась на чемпионат Европы — 2020 и в рейтинге ФИФА поднялась с 50-го на 39-е место. Ставим...