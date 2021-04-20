Названо условие, при котором Баку может получить больше матчей Евро-2020

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Столица Азербайджана Баку может получить больше матчей Евро-2020. Такое мнение высказал гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Принимающие матчи чемпионата Европы города, которые подтвердили заполняемость трибун на турнире как минимум на 50%, в теории могут получить дополнительные матчи, если будет необходимость, — цитирует РИА Новости Сорокина.

Окончательное решение по городам-организаторам Евро-2020 будет принято 23 апреля.



Отложенный из-за пандемии Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Баку должны пройти три игры (Швейцария — Уэльс, Турция — Уэльс и Турция — Швейцария) группы А, а также одна игра четвертьфинала.

11 апреля NEWS.ru писал, что непривитых от COVID-19 болельщиков не пустят на матчи Евро-2020.