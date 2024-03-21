Названо место похорон Василия Уткина Василия Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе

Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Василий Уткин

Спортивный комментатор Василий Уткин будет похоронен 23 марта на территории Никольско-Трубецкого муниципального кладбища в Балашихе, сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси», которым владел журналист. Отмечается, что погребение пройдет в период с 16:00 до 17:00.

После прощания Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы, — говорится в публикации.

Церемония прощания с Василием Уткиным пройдет в ЦКБ при президенте России. Церемонию планируют провести в субботу с 11:00 до 14:00.

Сегодня перед матчем сборных России и Сербии по футболу, который проходит на стадионе «Динамо» в Москве, объявили минуту молчания в память о спортивном журналисте. Перед товарищеской игрой болельщикам также показали видеоролик с нарезкой ярких комментариев Уткина.

Комментатор ушел из жизни во вторник, 19 марта. Ему было 52 года. По информации Mash, Уткин вызвал скорую днем 19 марта, он жаловался на сбитое дыхание и сильную сухость во рту. По информации канала, ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. По данным Baza, Уткина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких сразу после госпитализации. Канал сообщал, что реанимационные действия длились 16 минут: сперва медикам удалось привести журналиста в чувство, но вскоре он вновь потерял сознание и скончался от остановки кровообращения.