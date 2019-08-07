https://static.news.ru/photo/c1905158-b923-11e9-883b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Общая стоимость всех футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) превысила €1 млрд. Самый дорогой трансфер совершил петербургский «Зенит», который приобрёл полузащитника «Барселоны» бразильца Малкома за €40 млн.

Вторым стал защитник ЦСКА Марио Фернандес, чья стоимость составляет €30 млн. Тройку самых дорогих трансферов закрывает хавбек «красно-синих» Никола Влашич — €20 млн, сообщает Transfermarkt .

Благодаря трансферу 22-летнего Малкома «Зенит» совершил самую дорогую покупку и является обладателем самого дорогого состава. Общая же стоимость всех футболистов клуба из Санкт-Петербурга составляет €213,15 млн. На втором месте идёт «Краснодар» — €147,65 млн, на третьем — московский ЦСКА (€135,55 млн).

Обладатель Суперкубка России — 2019 московский «Локомотив» — на четвёртом месте (€110,03 млн), замыкает пятёрку лучших московский «Спартак» (€93,55 млн).

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, работающий с нападающим петербургского «Зенита» Малкомом, прокомментировал баннер болельщиков «сине-бело-голубых» в матче с «Краснодаром» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился со счётом 1:1, писал News.ru.