Названа дата слушаний по апелляциям Промеса Слушание по двум апелляциям Промеса пройдет 20 сентября

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

Слушание по двум апелляциям нападающего «Спартака» Квинси Промеса состоится в Амстердаме 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Мелиссу Зейлстру. Уточняется, что рассмотрение дел по существу состоится позже указанной даты.

Первое слушание по двум делам (Квинси Промеса. — NEWS.ru) состоится 20 сентября, — сообщила Зейлстра.

Пресс-секретарь пояснила, что речь идет о досудебном заседании, на котором обсуждается ход расследования дел и планы защиты Промеса представить свои пожелания по процессу. В Нидерландах против Промеса возбуждены два уголовных дела. Одно из них касается контрабанды наркотиков, второе — нападения на двоюродного брата.

До этого в Дубае сообщили о закрытии дела в отношении нападающего «Спартака» по факту ДТП. Согласно данным прокуратуры города, в суде также скоро будет решена судьба спортсмена в связи с требованием Нидерландов об экстрадиции.

Ранее заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов заявил, что вероятность экстрадиции футболиста на родину в Нидерланды выше, чем передача его России. Он добавил, что подобный вариант развития событий возможен при наличии политических договоренностей между РФ и ОАЭ.