Назван преемник Шевченко в сборной Украины

Сборную Украины по футболу возглавит Александр Петраков. Новый наставник команды будет официально представлен во вторник, 17 августа. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Это произойдёт на исполкоме Украинской ассоциации футбола (УАФ). Одним из ассистентов 64-летнего Петракова будет Андрей Анненков, с которым тренер работал в сборной Украины U-20.

Петраков должен стать преемником Андрея Шевченко, который покинул национальную украинскую команду 1 августа. Он возглавлял сборную с 2016 года.

Ранее сообщалось, что у специалиста истёк контракт. Он поблагодарил президента, руководство Украинской ассоциации футбола и всю команду и добавил, что верит в Украину. Вместе с коллективом он доказал, что футбол в стране может быть конкурентоспособным, считает Шевченко.

На чемпионате Европы — 2020 его команда добралась до четвертьфинала турнира, где была разгромлена англичанами. Матч завершился со счётом 0:4. В составе «трёх львов» отличились Гарри Кейн (4-я и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46-я) и Джордан Хендерсон (63-я минута).