Назван победитель финального мачта Кубка Испании по футболу «Реал» проиграл «Барселоне» в финальном матче Кубка Испании по футболу

Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO/Global Look Press

Жюль Кунде

Футболисты «Барселоны» одержали верх над мадридским «Реалом» в финальном матче Кубка Испании по футболу, передает «Матч ТВ». Встреча завершилась счетом 3:2.

В основное время победителя выявить не получилось: у «Барселоны» проявил себя Педри (Педро Лопес) (28-я минута) и Ферран Торрес (84-я), у «Реала» — Килиан Мбаппе (70-я) и Орельен Тчуамени (77-я). Во втором дополнительном тайме победный гол забил Жюль Кунде (116-я минута).

Ранее определились все полуфиналисты Лиги Европы сезона-2024/25. По результатам предыдущих игр, ими стали команды «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетик» и «Буде-Глимт». Полуфинальные матчи пройдут 1 и 8 мая. «Тоттенхэм» сыграет с «Буде-Глимтом», а «Атлетик» — с «Манчестер Юнайтед». Финальный матч Лиги Европы в 2025 году состоится в Испании на стадионе «Атлетика». Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».

До этого сообщалось, что мадридский «Реал» уступил лондонскому «Арсеналу» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Вторым проигрышем «сливочные» завершили свое участие в турнире. Встреча проходила в Мадриде. В результате «Реал» проиграл со счетом 1:2. Автором единственного гола испанцев стал Винисиус Жуниор, забивший на 67-й минуте.