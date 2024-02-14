Назван новый соперник сборной России по футболу Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Парагваем в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Парагвая, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча пройдет 25 марта на «ВТБ Арене» (стадионе «Динамо» имени Льва Яшина) в Москве.

Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА, Россия — 38-ю. Встреча со сборной Парагвая будет учитываться в рейтинге ФИФА.

21 марта подопечные Валерия Карпина, также на стадионе «Динамо», примут в товарищеском матче сборную Сербии.

После начала спецоперации в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА решили отстранить футбольные сборные России от международных соревнований. С тех пор российские футболисты участвуют исключительно в товарищеских матчах.

13 февраля стало известно, что Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. Об этом сообщила пресс-служба организации. Там отметили, что такое решение было принято по соображениям безопасности.