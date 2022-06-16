Назван лучший вратарь сезона в РПЛ Игорь Акинфеев признан лучшим вратарём в РПЛ по итогам сезона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игорь Акинфеев

Российская премьер-лига (РПЛ) признала представителя ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим голкипером по итогам минувшего сезона, сообщается на сайте организации. 36-летний вратарь получил приз в седьмой раз в карьере.

В прошедшем чемпионате россиянин провёл 29 игр, в которых пропустил 28 мячей. В 13 встречах Акинфеев оставил свои ворота «сухими». По этому показателю ему нет равных, в тройке лидеров также присутствуют Иван Ломаев из «Крыльев Советов» и Илья Лантратов из «Химок». На их счету по девять сухих встреч.

ЦСКА в завершившемся сезоне занял пятое место в чемпионате России. Чемпионом в четвёртый раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее стало известно о назначении главным тренером ЦСКА Владимира Федотова. Специалист сменил на этом посту Алексея Березуцкого.