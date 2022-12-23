Назван лучший гол ЧМ-2022 по футболу Лучшим голом ЧМ-2022 в Катаре признали удар через себя бразильца Ришарлисона в ворота Сербии

Фото: Rodolfo Buhrer/Keystone Press Agency/Global look Press

Ришарлисон

Гол бразильца Ришарлисона ударом через себя в ворота Сербии признан лучшим на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Мяч был забит в матче первого тура группового этапа. Ришарлисон отличился на 73-й минуте при счете 1:0 в пользу Бразилии. Первый мяч по встрече также забил он — на 62-й минуте. Встреча завершилась победой южноамериканской команды со счетом 2:0.

Также на приз за самый красиовый гол претендовали Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный мяч в ворота Аргентины), Ришарлисон (Бразилия, гол Южной Корее после красивой комбинации), Коди Гакпо (Нидерланды, в игре с Эквадором), Энцо Фернандес (Аргентина, в ворота Мексики), Венсан Абубакар (Камерун, в игре с Сербией), Луис Чавес (Мексика, гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии), Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше в добавленное время), Пайк Сын Хо (Южная Корея, дальний удар в игре с Бразилией) и Неймар (Бразилия, гол в ворота Хорватии).

В финале чемпионата мира сборная Аргентины выиграла у Франции. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды обменялись голами — 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее — 4:2.