Назван лучший футболист сезона в РПЛ Бразилец Клаудиньо из «Зенита» признан лучшим футболистом сезона в РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Клаудиньо

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/2022, сообщается на сайте лиги. Минувший сезон стал для хавбека дебютным в составе сине-бело-голубых.

Лауреат премии определялся путем голосования, в котором участвовали капитаны и главные тренеры клубов РПЛ, главные редакторы спортивных изданий и комментаторы, а также тренер сборной России Николай Писарев.

Клаудиньо получил от экспертов 86 баллов и на 18 очков обошел ближайшего преследователя — форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

Ранее болельщики «Зенита» выбрали Клаудиньо лучшим футболистом команды в сезоне. Игрок забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи в 23 встречах РПЛ.