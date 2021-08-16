Назван клуб, в который перейдёт Дзюба из-за конфликта с Семаком

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба может сменить клуб. Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник.

«Сине-бело-голубые» намерены расстаться с форвардом из-за конфликта с главным тренером Сергеем Семаком. Специалист недоволен поведением игрока внутри коллектива. На данный момент футболисту ищут новый клуб. Наиболее вероятным вариантом, где окажется 32-летний Дзюба, является казанский «Рубин».

В воскресенье нападающий не попал в стартовый состав на игру четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом», которая завершилась со счётом 1:1. Он вышел на замену лишь за две минуты до конца основного времени. Семак объяснил это недостаточной физической готовностью футболиста.

Контракт Дзюбы с петербургским клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах и сделал одну результативную передачу.

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил важность форварда «Зенита» Артёма Дзюбы для команды.