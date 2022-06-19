Назван главный претендент на Дзюбу из Турции Дзюба может продолжить кареьру в «Галатасарае»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист сборной России Артём Дзюба

Футболист сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает Metaratings.ru. В мае 33-летний россиянин покинул «Зенит».

Отмечается, что «Галатасарай» стал главным претендентом на Дзюбу, им по силам удовлетворить финансовые запросы нападающего, который в «Зените» получал более $ 3 млн в год. «Фенербахче» также сохраняет интерес к Дзюбе.

Ранее сообщалось, что форвард отказался от контракта с «Фенербахче» на $ 1,5 млн год.

В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошедшем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.