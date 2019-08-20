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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что футбол в Подмосковье является базовым видом спорта.

В Московской области футбол базовый вид спорта. У нас 121 стадион, мы воссоздаём и реконструируем инфраструктуру. Уделяем большое внимание строительству стадионов в дальних регионах, — заявил чиновник на пресс-конференции, посвященной турниру по футболу «Кубок Игоря Акинфеева».

Терюшков выразил надежду, что турнир на кубок вратаря ЦСКА и экс-голкипера сборной России будет традиционным.

Ранее Терюшков заявил, что тренировочные базы, которые использовались сборными во время чемпионата мира по футболу, будут преобразованы, писал News.ru.