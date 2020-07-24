Назначена дата сезона-2020/21 чемпионата Англии по футболу

https://static.news.ru/photo/f5c9675e-cdc0-11ea-932a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland via imago-images.de/Global Look Press

Следующий сезон чемпионата Англии по футболу стартует 12 сентября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-лиги.

Текущий сезон, который пришлось прервать из-за пандемии COVID-19 в марте, завершится 26 июля, в воскресенье. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль», который одержал победу первый раз за последние 30 лет.

Что касается РФ, то футбольный сезон — 2020/2021 стартует матчем за Суперкубок России, который пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

1-й тур РПЛ запланирован на 8–9 августа. При этом в августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили о покупке «Зенитом» защитника «Ливерпуля» за €12 млн.