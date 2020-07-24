Назначена дата сезона-2020/21 чемпионата Англии по футболу

Следующий сезон чемпионата Англии по футболу стартует 12 сентября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-лиги.
Текущий сезон, который пришлось прервать из-за пандемии COVID-19 в марте, завершится 26 июля, в воскресенье. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль», который одержал победу первый раз за последние 30 лет.
Что касается РФ, то футбольный сезон — 2020/2021 стартует матчем за Суперкубок России, который пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
1-й тур РПЛ запланирован на 8–9 августа. При этом в августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.
Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили о покупке «Зенитом» защитника «Ливерпуля» за €12 млн.
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