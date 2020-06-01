Самоизоляция продолжается, и каждый во время неё изгаляется как может. Так, на заседании комитета Российского футбольного союза (РФС) по маркетингу было принято решение о переименовании футбольных лиг. NEWS.ru попытался понять, для чего это нужно.

Сразу надо отметить, что ничего плохого в смене названий нет. Но так ли это необходимо здесь и сейчас? Ребрендинг российской лиги был совсем недавно — два года назад. Тогда дизайнер Артемий Лебедев создал новую эмблему и графику, заменил РФПЛ (Российская футбольная премьер-лига), название которой существовало с 2002 по 2018 год, на РПЛ (Российская премьер-лига).

В текущем сезоне РПЛ заключила договор с «Тинькофф Банком», и полное название преобразовалось в «Тинькофф РПЛ». Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв в разговоре с «КП» объяснил необходимость изменений непринятием названий в широких массах и предложил варианты: РПЛ получит наименование Высшая лига, ФНЛ — Первая лига, ПФЛ — Вторая лига. Hе напоминает ли вам времена Советского Союза? Ну, в принципе, почему бы и нет? Некая отсылка к истории, традициям того времени. Только вот ни тех традиций, ни СССР давно нет. Да и государство утверждает, что уходит из спорта высших достижений. Хм, разве это не обратная реакция? Помнится, в СССР все клубы были при «ком-то» — заводе, администрации.

Есть ещё один вариант, альтернативный: РПЛ — Национальная лига, ФНЛ — Лига Развития, ПФЛ — Лига Регионов. Исключительно по моему мнению, это звучит ещё хуже. То есть, получается, по словам Соловьёва, обывателям сложно объяснить, почему ПФЛ — это Профессиональная футбольная лига, а РПЛ — такая же профессиональная, только классом повыше, а вот с объяснением нового варианта проблем не возникнет. Просто скажите, ФНЛ и ПФЛ не являются национальными лигами? Вернёмся к «Тинькофф Банку». Где спонсору в новом названии будет место? Может быть, «Тинькофф Высшая лига» или «Тинькофф Лига Развития»? Звучит, конечно, сомнительно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От перемены слагаемых сумма не меняется — этому правилу учили ещё в начальных классах. И в этой ситуации оно как никогда актуально. Сколько бы раз ты ни поменял местами числа, результат будет один. Однако пока всё вызывает большие вопросы: наименование лиг должно отображать общую структуру, чего не наблюдается. Сколько ни называй халупу дворцом — халупой она быть не перестанет. Похожего мнения придерживается заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец.

От изменения названий суть не поменяется. Мы уже привыкли к текущим наименованиям. Для чего возвращаться в ретро-вариант? Если мы достигнем того качества, которое было в Высшей лиге, тогда, думаю, есть смысл. А демонстрировать какую-то работу и активность — это слабая тень каких-то изменений, не имеющих никакого отношения к реформам, которые сегодня необходимы, — сказал Бышовец корреспонденту NEWS.ru.

Да и разве нет у РФС сейчас других проблем? Например, теми же спонсорами, по которым сильно ударил коронавирус? Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что к вопросу о переименовании следует вернуться позже.

Прямо сейчас я, честно говоря, не вижу никакой необходимости в подобных действиях. Все уже привыкли к этим названиям, это уже отложилось в голове у людей, болельщиков и футболистов. Сейчас у РФС есть куда более серьёзные проблемы, чем заниматься вопросом смены названия лиг. Может быть, к этому можно вернуться в следующем году или после чемпионата Европы, но сейчас об этом вообще речи быть не должно, — сказал Лебедев в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, на данный момент необходимо доиграть чемпионат, начинать следующий, понять, как пускать болельщиков на стадионы.

К тому же, РФС могут урезать сейчас финансирование, потому что спонсоры будут беднее, чем раньше — проблем хватает. Сейчас ни к месту поднимать эту тему, ну, если им только заняться больше нечем, — добавил он.

Может быть, эта идея возникла вовсе не потому, что нужно поднять уровень узнаваемости российского футбола? Что если речь идёт о «делёжке» финансовых средств, которые выделят на этот самый ребрендинг? Все ли деньги дойдут до точки назначения? Футбольный агент Алексей Сафонов не исключает и такой вариант развития событий.

Не вижу такой сверхнеобходимости. Я думаю, что в футболе есть больше проблем, чем названия лиг. Что изменится? Футболисты начнут лучше играть? От произношения слова «сахар» во рту он слаще не будет. Нам необходимо поднимать уровень детского футбола, тренеров, есть много других проблем. Смена наименований не должна быть первоочередной. Посчитали, что, может, надо деньги какие-то освоить, изменив логотипы и другие моменты, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Вопросов как всегда много. Ответов, увы, нет. Остаётся только уповать на здравый смысл.