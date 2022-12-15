Навстречу Месси: французы убили арабскую сказку и обеспечили ЧМ суперфинал Просто трехцветным не было: марокканцы выглядели шикарно и едва не сотворили еще одну сенсацию

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Сборная Марокко стала главным открытием нынешнего чемпионата мира. Конечно, сейчас и главный тренер команды Валид Редраги, и марокканские футболисты излучают уверенность в своих силах и могут говорить о том, что рассчитывают выиграть турнир. Однако перед стартом мундиаля вряд ли они рассчитывали на что-то большее, чем на выход из группы. Но аппетит пришел в

В ожидании сказки

о время еды и перед стартом полуфинала Марокко очевидно мечтало о победе. Нельзя сказать, что эти ожидания выглядели смешными, ведь от рук, а точнее от ног марокканцев на этом турнире уже пали грозные испанцы, португальцы и бельгийцы. И ни в одной из этих игр язык не повернется сказать, что Марокко «отскочило».

Психологическое преимущество перед вторым полуфиналом точно было на стороне Марокко. Команда стала первой африканской сборной в истории, дошедшей до такой стадии, и в случае поражения от действующего чемпиона мира Франции никто бы не осмелился кинуть камень в огород подопечных Редраги.

Забрать свое

У Франции в психологическом плане ситуация была гораздо сложнее. К полуфиналу трехцветные подходили в статусе стопроцентного фаворита и не имели никакого права не выходить в финал. Никакие отмазки, касающиеся силы соперника, травм собственных игроков или чего-то еще, не сработали бы.

Тем более, французы на этом турнире выглядели очень солидно. За исключением поражения в ничего не значащей игре с Тунисом, команда Дидье Дешама побеждала практически без проблем. Исключением стал четвертьфинал с Англией, где действующим чемпионам мира пришлось серьезно поднапрячься.

Отдельной интригой было то, как в полуфинале себя проявит Килиан Мбаппе. Форвард в пяти матчах забил пять мячей и явно планировал побороться за «Золотую бутсу». Тем более, его главный конкурент Лионель Месси в своем полуфинале голом отличился и догнал француза.

Матча с тревогой ждали не только болельщики, но и власти крупных французских городов, в которых проживает множество этнических марокканцев. И победа, и поражение их любимцев, грозили обернуться очередными массовыми беспорядками.

Все идет по плану

Французы решили не откладывать надолго решение вопроса по выходу в финал и уже на пятой минуте организовали голевую комбинацию. Антуан Гризманн получил проникающую передачу в штрафной и отдал мяч под удар Мбаппе. Того дважды накрыли защитники, однако мяч после этого удачно отскочил к набежавшему крайнему защитнику Тео Эрнандесу, который в красивом прыжке ножницами отправил мяч в сетку.

Этот гол полностью сломал план Марокко на игру. Аутсайдер с большой долей вероятности собирался выставить «автобус» и ждать шансов в контратаках, однако в самом дебюте встрече марокканцам пришлось экстренно вносить коррективы и бежать вперед.

У французов начали предсказуемо появляться моменты в контратаках. На 18-й минуте в отрыв убежал Оливье Жиру, который со всей богатырской силы зарядил в штангу с полулета. К бедам Марокко добавилось то, что на 21-й минуте поле из-за травмы был вынужден покинуть капитан команды и основной центральный защитник Ромен Сес.

В середине первой половины игра в одном эпизоде верный шанс забить упустили сразу Мбаппе и Жиру, а в концовке тайма наступило время Марокко. Африканцы обложили фаворита стандартами и натурально прижали его к своим воротам. Французы были очень близки к пропущенному голу, когда Джавад Эль-Ямик после углового исполнил трюк из пляжного футбола и пробил в штангу ударом через себя. Показалось, что свисток на перерыв французы встретили с большим облегчением.

На классе

Французы на второй тайм вышли гораздо более организованными, чем выглядели в концовке первого. Все-таки, действующий чемпион мира вряд ли планировал все 45 минут оборонять победный счет и отбиваться. Но и марокканцы не собирались отказываться от попыток сравнять счет, временами аутсайдер весьма по-хозяйски чувствовал себя на чужой половине поля и подступах к штрафной, однако защита французов справлялась.

При этом нагрузка на игроков обороны Франции выпадала недюжинная. Иногда защитникам трехцветных приходилось откровенно играть на отбой. Было совершенно непонятно, кто из участников матча является действующим чемпионом мира.

Ближе к 70-й минуте французы смогли отодвинуть игру от своих ворот и начали проводить собственные атаки. На замену у трехцветных очень здорово вышел Маркус Тюрам, который хорошо цеплялся за мячи и разгонял атаки сборной Франции.

Именно он ассистировал Мбаппе, который на 79-й минуте накрутил нескольких соперников и пробил по воротам. Мяч снова попал в защитника и снова отскочил очень удачно — на дальней штанге его настиг вышедший на замену Рандаль Коло Муани, которому оставалось поразить пустые ворота — 2:0.

Красивая арабская сказка закончилась аж на стадии полуфинала, так что Марокко можно только стоя поаплодировать. Тем более, в матче с Францией они точно не выглядели безнадежно. Теперь им предстоит побороться за бронзу с Хорватией, а нам — насладиться финалом с сумасшедшей вывеской.