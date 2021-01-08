«Я был потрясён»: Онопко прокомментировал увольнение из ЦСКА

https://static.news.ru/photo/d369fe7e-526a-11eb-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Настоящим потрясением стало увольнение из футбольной команды «красно-синих» для члена тренерского штаба Виктора Онопко. Он пояснил, что самым неприятным стало то, как ему сообщили о разрыве контракта.

Онопко рассказал, что уход из ЦСКА его сильно удивил, так как 17 декабря «красно-синие» отыграли последний матч с «Ростовом». Все пожелали друг другу хорошего отдыха и договорились через месяц встретиться, как всегда, в Кампоаморе, после чего спокойно разъехались по домам.

Я улетел в Испанию, к семье. А 28 числа с утра мне позвонил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и сказал, что контракт продлён не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Наверное, можно было раньше, в Москве или хотя бы Ростове, сообщить о решении клуба, а не ставить перед фактом по телефону. За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе — и тут такая новость. Скажу честно — я был потрясен, — сказал Онопко в интервью «Чемпионат.com».

Онопко ушёл из тренерского штаба ЦСКА в конце декабря по истечении контракта, как и его коллега Сергей Овчинников. Специалист работал в команде «армейцев» с осени 2009 года.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход наставников Овчинникова и Онопко из ЦСКА. По его словам, наставники проработали 11 и 8 лет. При этом «проработали» — это ещё громко сказано. Нет совершенно ничего странного в том, что тренеров со временем убрали, сообщал NEWS.ru.