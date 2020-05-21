Наставник «Уфы»: видно, что футболисты с мячом давно не виделись

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев рассказал, как проходят тренировки команды после длительной паузы, вызванной пандемией инфекции коронавируса.
Занимаемся и координацией, и добавляем потихонечку работу с мячом. На первых тренировках было видно, что с мячом они давно не виделись, — написал Евсеев под постом на своей странице в Instagram.
Кроме того, 44-летний специалист сообщает, что коллектив будет придерживаться составленного плана в виде утреннего бега и вечерней тренировки с мячами до 28 мая. Затем футболисты будут тренироваться по другому расписанию.
15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Ранее наставник «Уфы» прокомментировал NEWS.ru решение о возобновлении РПЛ.
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