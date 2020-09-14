Наставник тульского «Арсенала» считает третий мяч «Зенита» спорным

Второй тайм у нас получился, были хорошие моменты, могли ещё забить при счете 2:1, но пропустили спорный третий гол , — сказал Подпалый.

Специалист отметил, что если VAR проверяет гол, и у арбитров были сомнения, то мяч априори спорный.

Засчитали и засчитали, не стоит возвращаться к этому. Что касается того, что сказал Сергей Семак (главный тренер «Зенита». — NEWS.ru), я тоже думаю, что мы не своё место занимаем. Мы готовы играть и подняться повыше, надеюсь, что ещё будет усиление, потому что пока мы только теряем футболистов, — добавил Подпалый.