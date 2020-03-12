https://static.news.ru/photo/be85bd48-64bf-11ea-84f8-fa163e074e61_660.jpg Микель Артета Фото: Paul Marriott/imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер английского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. На карантин вынуждено отправились все игроки клуба и тренеры.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также закрыт тренировочный центр «канониров». Там предстоит провести дезинфекцию.

Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе, как только мне будет позволено это сделать, — заявил Артета перед тем, как отправиться на лечение.

Ближайший матч «канониров» в чемпионате Англии против «Брайтона», который должен был состояться 14 марта, уже перенесён.

Ранее NEWS.ru сообщал, что португальский футболист Криштиану Роналду находится на карантине из-за коронавируса. Спортсмену предстоит провести 14 дней в своём доме на Мадейре. Изолироваться футболисту пришлось после того, как у его партнёра по команде Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.