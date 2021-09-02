Валера верит: как в сборной России появилась восходящая звезда

Одним из самых обсуждаемых футболистов сборной России после матча с Хорватией был 18-летний Арсен Захарян. Полузащитник «Динамо» не просто стал самым молодым полевым игроком в истории национальной команды, но и очень недурно провёл матч. Рассказываем подробнее о восходящей звезде российского футбола.

Почти герой

Захарян мог бы стать абсолютным героем встречи против хорватов, если бы реализовал прекрасный момент в середине первого тайма. Алексей Миранчук нашёл юного партнёра пасом вразрез, а тот одним движением убрал соперника и плотно пробил под перекладину. К сожалению, с ударом справился голкипер хорватов Доминик Ливакович.

Захарян заставил болельщиков и специалистов обратить на себя внимание не только этим эпизодом. Несколько раз он очень удачно действовал в подыгрыше, иногда эффектно и эффективно использовал для этого пятку. Кроме того, хавбек смело демонстрировал дриблинг, абсолютно не стесняясь статусного соперника.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Захарян — нонсенс для российского футбола. Во всех сборных играют парни, которым по 18–19 лет: в той же Испании или Англии, где молодые футболисты являются одними из ведущих игроков. Это тенденция времени. Захаряна можно только похвалить, он достойно проявил себя, — такую оценку футболисту дал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Валерий Карпин, дебют которого в качестве главного тренера сборной совпал с дебютом Захаряна, оценил игру подопечного со сдержанным оптимизмом. Он рассказал, что для 18-летнего игрока футболист выглядел очень достойно: не терялся и не тушевался.

Захарян — самый молодой игрок сборной России после Игоря Акинфеева. Даже Алан Дзагоев дебютировал в команде будучи постарше на три недели. Хавбек «Динамо» мог сыграть за сборную ещё раньше, так как удостоился вызова на Евро от сумасшедшего консерватора Станислава Черчесова. Но выступить на турнире Захаряну помешала бактериальная ангина.

Звезда клуба

В сборную Захарян попал из московского «Динамо», которое сейчас показывает, пожалуй, самый симпатичный футбол в Российской премьер-лиге (РПЛ). По первым турам вообще кажется, что москвичи готовы составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул.

Захарян — главный футболист в атакующих построениях сине-бело-голубых: практически каждая атака команды так или иначе идёт через него. Хавбек штампует обостряющие передачи, смело лезет в обыгрыш и не стесняется бить по воротам. Причем удар у Захаряна поставленный. Отдельное удовольствие наблюдать за его взаимодействиями с партнёром и практически ровесником Константином Тюкавиным. Парни понимают друг друга на фантастическом уровне. На эту связку возлагают больше надежды не только поклонники «Динамо», но и сборной России.

Арсен Захарян zakharyan_fan/instagram.com

Год назад Захарян был единственным представителем России в рейтинге самых перспективных молодых футболистов по версии The Guardianе, а сейчас за ним начали охоту топовые европейские клубы. Сообщалось, что предметный интерес к полузащитнику проявляют «Челси» и «РБ Лейпциг», говорилось даже о скаутах «Барселоны», которые следят за игроком.

Эти слухи могут наверняка соответствовать действительности, но торопиться уезжать в Европу Захаряну не стоит. Лучше сделать это после окончательного утверждения в качестве звезды сборной России и чемпионата страны.

У истоков

Захарян родился в Самаре и, что вполне логично, начал тренироваться в академии местных «Крыльев Советов». Главной футбольной школой Поволжья в конце 2000-х — начале 2010-х оставалась Академия имени Коноплёва в Тольятти, так что талантливый парень сменил дислокацию. Но уже через несколько лет в школе начались финансовые трудности. Проект перестал финансировать Роман Абрамович, и академия, подготовившая для сборной России Алана Дзагоева, Романа Зобнина и Илью Кутепова, оказалась в плачевном состоянии. Её также покинул ряд талантливых тренеров.

Несмотря ни на что, Захарян доиграл в Тольятти до 14-летнего возраста и только в 2017 году после успешного для себя чемпионата России принял предложение гораздо более стабильного и благополучного «Динамо».

Мы привыкли, что в адрес РФС постоянно льётся негатив. Футбольным чиновникам припоминают ошибки, критикуют за всевозможные решения, обходя вниманием успехи. Одним из них стало создание в 2019 году Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Это соревнование имитирует взрослый чемпионат России, но соревноваться с сильнейшими могут не только академии клубов РПЛ, но и представители сильных школ типа Академии Коноплёва, не имеющих профессионального клуба.

Арсен Захарян Алексей Филиппов/РИА Новости

Именно в первом сезоне ЮФЛ в составе «Динамо» феерили Тюкавин и Захарян. Парочка играла там настолько круто и результативно, что тренеры основного состава москвичей не могли не обратить на нее внимание. Осенью прошлого года возглавивший «Динамо» Сандро Шварц начал подтягивать дуэт к основному составу, а парни быстро доказали, что готовы ярко играть не только на юношеском уровне.

Этнический армянин Захарян мог и не оказаться в сборной России. В Армении конечно же обратили внимание на перспективного футболиста и предложили играть за национальную команду исторической родины. Однако полузащитник не смог отказаться от вызова в молодёжную сборную на Евро-2021, а после подоспело приглашение в основную команду. В матче с Хорватией Захарян окончательно заиграл за национальную сборную России. Теперь его будущее точно связано только с этой командой.