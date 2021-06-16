Нашли, чему радоваться: Россия не без труда обыграла Финляндию

Сборная России не без труда обыграла команду Финляндии на Евро-2020 со счётом 1:0. После поражения бельгийцам (0:3) в первом матче чемпионата эта победа должна была сгладить разочарование, однако пока всё продолжает выглядеть неутешительно.

Замена в составе

Твёрдый первый номер состава сборной вратарь Антон Шунин вдруг оказался на скамейке. Ещё в ноябре предыдущего года Станислав Черчесов говорил, что Матвей Сафонов выйдет только тогда, когда тренер посчитает нужным. Забавно, ведь на этот турнир наигрывали именно Шунина. Видимо, Станислав Саламович винит именно его во втором голе бельгийцев в ворота российской сборной. Как и Андрея Семёнова, который также не оказался в стартовой заявке. Вот кто-кто, а он точно принял участие в пропущенных мячах национальной команды.

Недооценённый соперник

Когда стали известны все соперники россиян по группе в конце ноября 2019 года, все были убеждены в стопроцентной победе Черчесова и Ко. Да и немудрено: Финляндия забила лишь один гол в предыдущих четырёх матчах с Россией. Это случилось в ноябре 1995 года. Тогда отличился Ким Суоминен, а российские ворота в том матче как раз защищал Черчесов.

К тому же это первый серьёзный турнир команды Маркку Канервы. Разве может команда принести проблемы?

Сейчас финны серьёзно изменились. Они очень гибкие тактически, у команды есть сильнейший Тиему Пукки — пожалуй, лучший футболист Финляндии. К тому же Йоэль Похьянпало — уж очень опасный форвард. Это мы ещё поняли по матчу с Данией. Именно он стал автором единственного и победного гола финнов.

Такая же участь ожидала и Россию. Уже на четвёртой минуте 26-летний форвард получил пас от Йере Уронена и точно пробил в левый угол. Но тут Сафонова спас VAR и наличие минимального офсайда.

Чемпионат Европы по потерям

Emmi Korhonen via imago-images.de/Global Look Pressv

Неважно, засчитан был гол или нет, любую команду немного подкосит подобная ситуация. И вот тут россияне разозлились. Уже на восьмой минуте был убойный момент у Магомеда Оздоева. Далер Кузяев с левого края отыграл низом на Алексея Миранчука, тот покатил на полузащитника, но удар оказался выше ворот. Ещё через четыре минуты Миранчук отпасовал в штрафную на Артёма Дзюбу, который пусть и притормозил, но пробил в левую штангу. На этот раз офсайд был зафиксирован у россиян.

Вроде бы неплохо начали. Ровно до 22-й минуты, когда Марио Фернандес неудачно упал, повредив спину. Защитника унесли с поля на носилках.

О состоянии игрока стало известно уже в перерыве. Как сообщила пресс-служба команды, у Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Остаётся только ждать новостей и пожелать футболисту здоровья.

Есть гол

Под конец первого тайма финны заметно подсели в своей штрафной. Россияне то и дело атаковали ворота соперника, но открыть счёт во встрече не получалось. Лишь в компенсированное время на третьей минуте из шести добавленных пробить в дальнюю девятку с левой ноги удалось Миранчуку. На перерыв команда ушла в приподнятом настроении, хоть и понесла потери в составе.

Мутная вторая половина игры

Прессинг соперника после перерыва чуть поутих. А вот команда Канервы, напротив, подняла голову и даже попыталась придавить. Почти десять минут россияне не могли перейти центр поля. Чего стоит только статистика: к 65-й минуте у финнов насчитывалось шесть ударов и один в створ, у России же три удара — все мимо. Хотя попытки атаки были, но скорости в нападении не хватало.

Ясно, что такие цифры впечатлять не могут, но какая разница, если в итоге всё равно победа? Так, например, рассуждала и сборная Франции, которая 15 июня обыграла немцев с минимальным счётом. А что, никто не запрещал играть от обороны, даже если у тебя состав космический.

Впереди Дания

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Теперь Черчесову надо молиться, чтобы никто ещё не травмировался к 21 июня, иначе шанс остаться за пределами дальнейшего участия в соревнованиях увеличится. Да и, честно говоря, радоваться-то сейчас особо нечему: в атаке россияне по-прежнему выглядят неуверенно даже в игре с аутсайдерами, прорывы финнов к нашим воротам — результат глупых и грубых ошибок в обороне. Да и непонятки во вратарской линии не могут не настораживать.

Для того, чтобы попасть в плей-офф, ребятам нужно добыть в Копенгагене ничью. Но допустит ли это Дания? Соперник уже отошёл от ситуации с Кристианом Эриксеном, которая произошла в матче с финнами. И теперь датчане настроены только на победу, тем более дома и без российских зрителей.