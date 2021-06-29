«Наши небось делают селфи на Бали»: Мостовой о России и сюрпризах на Евро

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился с NEWS.ru мнением по поводу невероятных исходов на Евро-2020. Ранее на стадии 1/8 финала вылетели из турнира сборные Нидерландов и Францию, а в четвертьфинал прошли команды Чехии и Швейцарии.

Мостовой признался, что ещё до старта чемпионата Европы был уверен, что будет много сюрпризов, непонятных действий и закрученных сюжетов.

За неделю до чемпионата Европы прошёл чемпионат мира по хоккею, и там тоже произошло нечто необъяснимое (речь идёт о победе сборной Канады, которая еле вышла в плей-офф, но выиграла турнир. — NEWS.ru). Вылетели Нидерланды и Франция, еле спаслись Италия и Испания. Просто живём сейчас в такое время. Этот коронавирус на многое повлиял, — сказал Мостовой.

Однако, по мнению бывшего футболиста сборной России, есть одна команда, в которой всё стабильно.

Единственно, ничего не меняется только у нас. Приехали, своим пафосом пощеголяли, уехали. Такое ощущение, что не были на чемпионате Европы вообще. Сейчас резко всё затихло. Думаю, многие уже уехали на моря. Наши небось уже делают селфи где-то в Майами или на Бали. И всё нормально, — отметил он.

В 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Испании. Матч состоится 2 июля. А 3 июля Чехия сыграет с Данией.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой прокомментировал вылет сборной Франции с чемпионата Европы.