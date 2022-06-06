«Наша нация никогда не сдается»: Зинченко о поражении сборной Украины Украинский футболист Зинченко заявил, что его нация никогда не сдается

Фото: IMAGO/Darren Staples/Global Look Press

Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал непопадание национальной команды на чемпионат мира 2022 года В Катаре. В финале квалификации сборная Украины проиграла команде Уэльса (0:1). Зинченко отметил, что их нация никогда не сдаётся, сообщает ua.tribuna.com.

Мы не имеем права опускать руки, сдаваться. Наша нация никогда не сдаётся. Надо показать миру, что мы очень сильная нация, — заявил Зинченко.

Финал квалификации между сборными Украины и Уэльса состоялся 5 июня в Кардиффе. Единственный мяч после удара Гарета Бэйла в свои ворота срезал Андрей Ярмоленко, это случилось в первом тайме, на 34-й минуте. Таким образом, на ЧМ-2022 в Катаре сыграет сборная Уэльса, а команда Украины не смогла попасть на турнир.

Ранее украинская ассоциация футбола пошутила над сборной России после непопадания сборной Украины на чемпионат мира 2022 года. Она задалась вопросом, сколько матчей ждёт сборную России в будущем.