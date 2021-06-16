«Нас спас офсайд»: Кирьяков о победе России над финнами

Очень тяжёлая игра была. Не думал, что нам будет настолько тяжело. Нас спас офсайд. Слава богу, что футболист сборной Финляндии оказался в небольшом офсайде. Пропусти мы в начале встречи, было бы ещё сложнее. Может, и не отыгрались бы, — сказал Кирьяков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.