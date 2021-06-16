«Нас спас офсайд»: Кирьяков о победе России над финнами

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу национальной команды над сборной Финляндии в чемпионате Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова обыграли финнов со счётом 1:0.
Очень тяжёлая игра была. Не думал, что нам будет настолько тяжело. Нас спас офсайд. Слава богу, что футболист сборной Финляндии оказался в небольшом офсайде. Пропусти мы в начале встречи, было бы ещё сложнее. Может, и не отыгрались бы, — сказал Кирьяков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Следующий матч сборной России состоится 21 июня против команды Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что защитник сборной России Марио Фернандес получил травму во втором матче чемпионата Европы — 2020 против национальной команды Финляндии. Футболист покинул поле на носилках.