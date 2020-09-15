Нападающим «Родины» Абдулсаламовым заинтересовались топ-клубы Англии

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Спортивный директор футбольного клуба «Родина» (Москва) Алексей Зинин заявил, что нападающим Магомедхабибом Абдулсаламовым интересуются клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) и итальянской Серии А.

Из академии «Родины» взяли Магомедхабиба Абдулсаламова, к нему есть реальный интерес от «Тоттенхэма», «Челси», «Ювентуса», других больших клубов, — приводит слова Зинина Sport24.

Зинин добавил, что игрока сборной России (2003 г. р.) топ-клубы видели на международных турнирах.

И теперь приглашают его приехать к ним на стажировку. Хабе ещё пока нет 18 лет. Он должен был в конце марта ехать как раз в «Тоттенхэм» на стажировку, но карантин, — сказал спортивный директор.

«Родина» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ, третий дивизион чемпионата страны). В турнирной таблице Группы 2 ПФЛ после шести игр занимает четвёртое место.

В первом матче группового турнира Кубка России 16 сентября «Родина» сыграет со «Спартаком» (Москва) на «Открытие Арене». При этом хозяином поля будет считаться ФК «Родина». Ещё одним соперником «красно-белых» и «Родины» по группе стал красноярский «Енисей», представляющий Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат турнира. С нового сезона введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на 10 групп по 3 команды. В группы вошли по одному представителю от каждой лиги (Российская премьер лига (РПЛ), Футбольная национальная лига (ФНЛ), Профессиональная футбольная лига (ПФЛ)), которые сыграют между собой по одному матчу.