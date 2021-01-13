Нападающий «Ювентуса» Роналду мог перейти в «Барселону»

https://static.news.ru/photo/68471ece-55b7-11eb-9263-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2003 году мог перейти в «Барселону», заявил экс-президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

По его словам, в том году клуб планировал купить бразильца Роналдиньо и мексиканца Рафаэля Маркеса. При этом агенты последнего предложили им услуги молодого португальца. В итоге выяснилось, что Роналду за €19 млн покупает «Манчестер Юнайтед», однако «Спортинг» готов отдать его «Барселоне» за €17 млн, пишет Marca.

В то время такие вложения показались нецелесообразными. Как отметил Лапорта, он ничуть не жалеет о том решении.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший голкипер футбольного клуба «Спартак» Анзор Кавазашвили выразил надежду на возвращение в столичную команду экс-игрока «красно-белых» Квинси Промеса, который на данный момент выступает за нидерландский «Аякс».

Квинси Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе «красно-белых» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России. Игрок стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах.