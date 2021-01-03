Нападающий «Ювентуса» Дибала может покинуть клуб

https://static.news.ru/photo/40a220fc-4dbb-11eb-b438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tano Pecoraro/Global Look Press

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратичи планирует встретиться с агентом нападающего Пауло Дибалы Хорхе Антуном. Предметом обсуждения станет продление контракта футболиста.

Так, если 27-летний нападающий отвергнет предложение, он может покинуть клуб, пишет Tuttosport.

Известно, что контракт Дибалы истекает в июне 2022 года. Ходят слухи, что прошлым летом «Ювентус» предложил ему зарплату в размере €10 млн, однако игрок с этим не согласился. В новом предложении футбольный клуб может добавить бонусы в размере €2 млн. Если это произойдёт, Дибала станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в команде — после Криштиану Роналду.

Напомним, что Дибала пришёл в «Ювентус» в 2015 году. До этого футболист играл за «Палермо». В 241 матче Серии А в составе туринцев он забил 97 голов.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может завершить свою карьеру позднее, чем это планировалось.

По его словам, ему как наставнику очень сильно помогает опыт.