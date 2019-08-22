https://static.news.ru/photo/0adb6538-c4ae-11e9-95ab-fa163e074e61_660.jpg Луис Суарес Фото: Sergio Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес хочет перейти в клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами», чтобы там завершить профессиональную карьеру.

Между тем, «Интер», который начнёт своё выступление в американской MLS с 2020 года, намерен приобрести уругвайского форварда, пишет издание El Mundo Deportivo.

Сообщается, что Суарес, соглашение которого с «Барселоной» рассчитано до 2021 года, переедет в США в следующем году, и получит от клуба Бекхэма четырёхлетний контракт.

Ранее сообщалось, что капитан «Ромы» Даниеле Де Росси может продолжить карьеру «Интер Майами», писал News.ru.