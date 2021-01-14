Нападающий «Реала» Йович вернулся в «Айнтрахт»

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«Айнтрахт» проинформировал о переходе нападающего «Реала» Луки Йовича.

Как сообщается, клубы уже заключили арендное соглашение. Оно рассчитано до конца сезона-2020/21. Футболист будет выступать под девятым номером.

Известно, что Йович выступал за «Айнтрахт» в период с 2017 по 2019 год. Футболист перешёл в «Реал» за €63 млн. Тем не менее спортсмен так и не смог закрепиться в мадридской команде. Всего Йович отыграл за королевский клуб 32 матча, забив только два гола.

«Айнтрахт» в 15 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице немецкого чемпионата.

Ранее NEWS.ru писал, что заявка московского «Спартака» на текущий сезон Российской премьер-лиги изменилась. Клуб отзаявил немецкого полузащитника Малкольма Баду.

Информация о выводе его из состава на сезон опубликована на официальном сайте РПЛ. Баду стал игроком команды в июле 2019 года, однако за основной состав «красно-белых» не провёл ни одного матча.