Нападающий Мичуренков покинул «Нижний Новгород»

В настоящее время «Нижний Новгород» находится на первом месте в таблице ФНЛ. У команды 58 очков по итогам 26 матчей.
Ранее NEWS.ru писал, что руководство футбольного клуба «Ростов» не собирается приобретать форварда «Спартака» Александра Кокорина. Кроме того, клуб не рассматривает футболиста как часть сделки по переходу хавбека Матиаса Норманна в столичный клуб.
Известно, что в текущем сезоне футболист отыграл в «Ростове» 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив один мяч. Контракт игрока истекает летом 2024 года.