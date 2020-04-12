Нападающий «Локомотива» возмутился снижением зарплат из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/29d461ae-7c84-11ea-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Джефферсон Фарфан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перуанский футболист Джефферсон Фарфан, который выступает за московский «Локомотив», осудил решение руководства клуба о сокращении зарплат игроков из-за пандемии. Своё возмущение по этому поводу он высказал во время прямого эфира в Instagram, который проводил совместно с другим перуанским футболистом Роберто Гизасолой.

35-летний форвард отметил, что впервые увидел письменное подтверждение этого на «клочке бумаги на русском языке».

Я его разорвал! Ощущение, будто мне хотели подгадить! Они могут делать что угодно, но пускай не трогают мои деньги! — заявил футболист.

Позднее спортсмен признался, что его высказывание было шуткой, которая была неправильно истолкована болельщиками. Он подчеркнул, что согласен с мнением клуба и рад, что в такое сложное время сможет поддержать команду, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса руководство московского футбольного клуба «Локомотив» договорилось с игроками о снижении заработной платы. Ранее о снижении зарплат с игроками также договорились московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», а также «Уфа». Футбольный клуб «Тамбов» принял решение сократить зарплату руководству клуба.