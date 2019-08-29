Роберт Левандовски Роберт Левандовски Фото: Mika Volkmann, imago-images.de/Global Look Press

Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2023 года, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

«Бавария» входит в тройку крупнейших клубов в мире, у нас выдающаяся команда. Я горжусь тем, что являюсь частью клуба, — приводит слова 31-летнего игрока пресс-служба клуба.

Предыдущий контракт форварда был рассчитан до 2021 года. В «Баварию» поляк перешёл в 2014 году из дортмундской «Боруссии».

В составе мюнхенцев Левандовски провёл 246 матчей и забил 197 мячей. Является пятикратным чемпионом Германии, дважды выиграл Кубок Германии и трижды Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что на правах аренды в немецкую «Баварию» перешёл полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, писал News.ru.

News.ru в соцсетях