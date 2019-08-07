https://static.news.ru/photo/c5b6b352-b906-11e9-a05a-fa163e074e61_660.jpg Тимур Мелекесцев Фото: FC Dynamo Moscow/Twitter

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Урожай» приобрёл нападающего молодёжной команды «Динамо» Тимура Мелекесцева.

18-летний форвард будет защищать цвета «Урожая», который выступает в зоне «Юг», в сезоне-2019/20 на правах аренды, сообщает пресс-служба «сине-белых».

Нападающий #U19Динамо Тимур Мелекесцев ближайший сезон проведёт на условиях аренды в @fcurojai , который выступает в зоне "Юг" #ПФЛ . Уроженец Ставропольского края за динамовский дубль сыграл в общей сложности 23 матча, в которых отличился 4 раза pic.twitter.com/RDOKhRL7VY — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 7, 2019

Всего Мелекесцев сыграл за молодёжную команду «Динамо» 23 матча, отличившись четырьмя голами.

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