Нападающий ЦСКА Гайч прибыл в Италию для прохождения медосмотра

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч прилетел в Италию, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «Беневенто». Соответствующую информацию представил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Как ожидается, Гайч будет передан в аренду на шесть месяцев с возможностью продления срока на один год. Это будет возможно, если футболист во время арендного соглашения примет участие в 50% матчей «Беневенто».
В июне 2022 года «Беневенто» сможет выкупить футболиста за €11 млн. В текущем сезоне Гайч отыграл за ЦСКА 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и реализовал одну голевую передачу.
Ранее NEWS.ru писал, что Кирилл Кокорин, брат нападающего Александра Кокорина, прокомментировал переход футболиста в «Фиорентину». Известно, что 27 января игрок подписал контракт с клубом.
По его словам, Кокорину очень подходит Европа. До этого футболисту не поступало соответствующих прямых предложений. Уже в ближайшее время игрок подтвердит свой профессионализм на поле, считает Кирилл Кокорин.