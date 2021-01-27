Нападающий ЦСКА Гайч прибыл в Италию для прохождения медосмотра

https://static.news.ru/photo/105d4c04-60a9-11eb-90ce-fa163e074e61_660.jpg Адольфо Гайч Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч прилетел в Италию, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «Беневенто». Соответствующую информацию представил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Как ожидается, Гайч будет передан в аренду на шесть месяцев с возможностью продления срока на один год. Это будет возможно, если футболист во время арендного соглашения примет участие в 50% матчей «Беневенто».

В июне 2022 года «Беневенто» сможет выкупить футболиста за €11 млн. В текущем сезоне Гайч отыграл за ЦСКА 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и реализовал одну голевую передачу.

Ранее NEWS.ru писал, что Кирилл Кокорин, брат нападающего Александра Кокорина, прокомментировал переход футболиста в «Фиорентину». Известно, что 27 января игрок подписал контракт с клубом.

По его словам, Кокорину очень подходит Европа. До этого футболисту не поступало соответствующих прямых предложений. Уже в ближайшее время игрок подтвердит свой профессионализм на поле, считает Кирилл Кокорин.