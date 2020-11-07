Нападающий «Барселоны» Фати пропустит около трёх месяцев

https://static.news.ru/photo/8c679a46-2195-11eb-9cff-fa163e074e61_660.jpg Ансу Фати Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Форвард испанской «Барселоны» Ансу Фати выбыл из строя приблизительно до трёх месяцев. Он получил травму в субботнем матче с «Бетисом» (5:2), у него диагностирован разрыв мениска левого колена.

Игроку предстоит операция. Если восстановление будет благополучным, он, не исключено, вернётся на поле уже в январе. Клубные врачи настаивают на этом варианте. Впрочем, решать должен сам футболист — он может обойтись и без операции, но тогда восстановление займёт больше времени. В этом случае он не сыграет раньше марта, отмечает AS.

В текущем сезоне Ансу Фати провёл за «Барселону» десять встреч. В этих матчах он забил пять мячей.

Лечением Фати займётся хирург Рамон Хугат. Опытнейший медик уже более 20 лет сотрудничает с «Барсой», но его клиентами являются и другие именитые футболисты. Среди них Серхио Агуэро, Неймар, Фернандо Торрес, Андрес Иньеста. Проходил реабилитацию под его руководством защитник московского ЦСКА Виктор Васин.

В матче с «Бетисом» Ансу Фати был заменён на Лионеля Месси. Как писал NEWS.ru, именно Лео принёс каталонцам победу, оформив дубль.