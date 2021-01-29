Нападающий Адольфо Гайч официально перешёл в «Беневенто»

https://static.news.ru/photo/19ac6208-62f3-11eb-8663-fa163e074e61_660.jpg Адольфо Гайч Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Московский футбольный клуб ЦСКА и «Беневенто» завершили оформление перехода нападающего Адольфо Гайча на правах аренды, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как отмечается, Гайч будет играть в Италии до конца текущего сезона. Футболист был приобретён ЦСКА летом 2020 года. Игрок провёл за клуб 18 матчей, забив один гол.

«Беневенто» арендует игрока за €300 тысяч и сможет продлить соглашение ещё на один год, если тот примет участие в 50% матчей команды. Также у клуба в июне 2022 года будет шанс выкупить Гайча за €12 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-главный тренер московского ФК «Спартак» Олег Романцев оценил переход российского форварда Александра Кокорина в итальянский клуб «Фиорентина». По его словам, несмотря на положительное отношение к спортсмену, нападающий «так и проходил в подающих надежды талантах».

Он отметил, что в столичной команде Кокорин не раскрылся из-за ряда причин. Одна из них — травма, с которой ему пришлось начинать выступать за «Спартак».