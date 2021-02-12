Нападающего «Барселоны» назвали лучшим молодым футболистом мира

https://static.news.ru/photo/b0958a62-6df9-11eb-a9fb-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Французское издание L'Equipe представило рейтинг лучших молодых футболистов планеты. Первое место занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати.

На второй строчке рейтинга оказался Эдуарду Камавинга из французского «Ренна». Замкнул тройку сильнейших Райан Гравенбарх из амстердамского «Аякса». Всем троим по 18 лет.

Фати впервые сыграл за «Барселону» в официальном матче в августе 2019 года. Ему на тот момент было 16 лет и 298 дней, форвард стал самым юным дебютантом каталонского клуба за 78 лет. 31 августа он забил свой первый гол, что сделало его самым молодым автором гола в истории «Барселоны» и третьим по этому показателю в испанской Примере. 14 сентября в матче с «Валенсией» он отличился голом и результативной передачей, став самым молодым игроком с таким достижением в истории национального первенства.

Фати забил 11 мячей в 31 матче за «Барселону». Уроженец Гвинеи-Бисау получил испанское гражданство и уже сыграл за сборную Испании четыре матча, забив в них один гол.

Ранее вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева признали самым преданным своему клубу из действующих футболистов, писал NEWS.ru. Голкипер играет за «армейцев» уже 17 лет и восемь месяцев. На второй строчке в списке расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси, выступающий за каталонский клуб 16 лет и восемь месяцев. На третьем месте — полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл, отставший от Месси всего на несколько дней.